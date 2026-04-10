Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın’da kaçakçılık operasyonu: Üç şüpheliden biri tutuklandı

23:4110/04/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında adli işlem yapılan 3 şüpheliden M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest kaldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 195 bin 900 doldurulmuş makaron ve 86 bin 800 boş makaron ele geçirilirken, 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Operasyonda ayrıca kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği ekiplerince, ilçede dün eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda; 195 bin 900 tütün doldurulmuş makaron, 86 bin 800 boş makaron, 49 kilo kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi, 3 cep telefonu ve 41 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A., Ö.B. ve İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında adli işlem yapılan 3 şüpheliden M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest kaldı.


#Aydın
#Didim
#kaçakçılık
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
