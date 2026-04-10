Manisa’da uyuşturucu operasyonu: İki kilo kokain ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; Yunusemre ilçesinde E.A. (27), O.A. (40) ve G.B. (37) isimli şüphelilerin İzmir’den Manisa’ya periyodik olarak yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek satışa sundukları tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri İzmir’in Menemen ilçesinde depo şeklinde kullandıkları bir evden temin ettiklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir ve Manisa’da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 kilo 160 gram ağırlığında, piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon TL olduğu değerlendirilen taş kokain, 56 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, paketleme amacıyla kullanılan 34 adet kilitli poşet , suçtan elde edildiği düşünülen 128 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve O.A. mahkemece tutuklandı. G.B’nin işlemleri ise sürüdüğü bildirildi.