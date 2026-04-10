14 yıl hapis cezası vardı: Firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan incelemelerde Ş.Ç., isimli şahsın kasten öldürme ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından 14 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çayırbağ beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.