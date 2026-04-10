İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 18 zanlı yakalandı

08:3710/04/2026, Cuma
Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 97 mermi, çek ve senetler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, Anadolu yakası başta olmak üzere kent genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledi.
Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 97 mermi, çek ve senetler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


