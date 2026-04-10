Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Karagümrük çetesine' yönelik operasyonda 25 şüpheli tutuklandı

23:3610/04/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.
İstanbul merkezli 4 ilde “Karagümrük çetesi”ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25’i tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde olarak bilinen suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, liderliğini N.E.'nin yaptığı kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütü takibe alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.


25 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Karagümrük çetesi
#operasyon
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
