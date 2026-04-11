Nevşehir’de DEAŞ operasyonu: İki kişi tutuklandı

00:5611/04/2026, Cumartesi
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (Foto: Arşiv)
Nevşehir’de DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen C.S. ve A.A. gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ileri sürülen C.S. ve A.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



