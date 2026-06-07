Çöp kamyonu sürücüsü olası faciayı fark etti: Yanmaya başlayan aracını itfaiyeye götürdü

Yalova'da çöp kamyonunda seyir halindeyken çıkan yangını fark eden sürücü, aracı doğrudan İtfaiye Müdürlüğü’ne götürerek müdahalenin hızlı yapılmasını sağladı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışması da tamamlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yalova'da, kullandığı çöp kamyonunda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını itfaiyeye götürüp söndürülmesini sağladı.
Yalova Belediyesi'ne ait çöp aracında, seyir halindeyken yangın çıktı.
Dumanları fark ederek aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendiren sürücü, bu sayede alevlere kısa sürede müdahale edilmesini sağladı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sürücünün çöp kamyonunu itfaiye önüne getirmesi ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği anlar yer aldı.
Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışmasını tamamladı.