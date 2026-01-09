İstanbul’da fırtına koptu

İstanbul’u fırtına vurdu. Kent genelinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak, kentte birçok noktada hasara yol açtı. Lodosun hızı yer yer 75-80 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü, ulaşım aksadı. Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Esenler, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere birçok ilçede çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri meydana geldi. Binaların çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde devrilen ağaç seyir halindeki 3 aracın üzerine düştü. Ataköy 19 Mayıs Caddesi'nde devrilen ağaç 2 otomobile hafif zarar verdi, yol bir süre ulaşıma kapandı.





ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

Pendik’te ise kaygan yol nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Büyükçekmece D-100 kara yolundaki alt geçit rüzgârın etkisiyle deniz suyuyla doldu, geçidi kullanan araçlar güçlükle ilerledi. Bahçelievler’de fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. O esnada yoldan geçen bir kişi ağacın altına kaldı. Ağaç altında kalan adamın yardımına çevredekiler koştu. Talihsiz adamın hafif yaralandığı öğrenildi. Şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Fatih Yenikapı’da dalgaların boyu büyüyünce adeta deniz ile kara birleşti. Üsküdar Salacak Sahili’nde dalga boyu metrelerce yükseldi. Kız Kulesi'ni izlemeye gelenler şiddetli rüzgâr nedeniyle zor anlar yaşadı.





BOĞAZLAR KAPATILDI

Fırtına ulaşımı da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları’na bağlı çok sayıda vapur seferi ile teleferik hatlarında seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı’nda ise transit gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Boğazı da çift yönlü gemi trafiğine kapatılırken, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanarında 97 sefer iptal edildi.





89 ÇATI UÇTU

Fırtınanın yıkım bilançosunu İstanbul Valiliği açıkladı: "Kentte 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu, 1 metruk bina ve 1 istinat duvarı çöktü, 214 tehlike arz eden parça ihbarı yapıldı." İBB'den yapılan açıklamada ise ağaç devrilmesi ve çatı uçmasından dolayı 12 araç hasar gördü.





Yağmur felç etti

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Edirne, Kırklareli ve İzmir’de su baskınları, ulaşımda aksamalar ve maddi hasar meydana geldi. Edirne’de 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte kentin kuzey kesimlerinde metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde 3 ev ve 3 ahırın girişini su bastı. Süloğlu ilçesinde ise dere taşkınları yaşandı.





24 SAATTE 203 KİLO YAĞMUR

Kırklareli’nde gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu etkili oldu. Kentte son 24 saatte metrekareye yaklaşık 102 kilogram yağış düştü. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, derelerin debisi yükseldi. Belediye ve AFAD ekipleri olumsuzluklara karşı çalışma yürüttü.





VAPUR VE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

İzmir’de yağmur ve kuvvetli rüzgâr etkisini sürdürdü. Yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur ve feribot seferleri iptal edildi. Çiğli tramvay hattında seferler durdurulurken, Karşıyaka’da devrilen ağaçlar araçlarda hasara yol açtı.





AYASOFYA CAMİİ’NİN ALEMİ DÜŞTÜ

Şiddetli rüzgâr nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilgili uzman ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle gerçekleştirileceğini bildirdi.





DENİZ FENERİ DEVRİLDİ

Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan deniz feneri fırtınaya dayanamayarak denize devrildi.





KUVVETLİ RÜZGARA DAYANAMADI

Kocaeli’de gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu’nda ulaşımda aksamalara yol açtı. Otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan 2 TIR şiddetli rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.





ÇATI DUVARI UÇTU

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta bulunan bir otoparkın yan tarafındaki metruk binanın çatı duvarı kuvvetli rüzgâr nedeniyle devrildi. Otoparkta park halinde bulunan araçların üzerine düşen duvar, 6 otomobile zarar verdi.

DENİZİN ORTASINDA

Marmara Denizi’nde korku dolu anlar yaşandı. Yalova'da Topçular'dan Kocaeli Eskihisar'a gitmek için yola çıkan İDO’ya ait arabalı feribot fırtınaya yakalandı. Onlarca araç ve yüzlerce yolcu bulunan gemi Kocaeli istikametine doğru sürüklendi.





KAR KAPIDA

İstanbul’da lodosla birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonu itibarıyla hızla düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada hava sıcaklığının 8-10 derece birden azalacağı söylendi. AKOM, pazar günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini, yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağını bildirdi. Pazartesi günü ise İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı. Yetkililer, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını istedi.



