Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

18:178/01/2026, Perşembe
Meteoroloji, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Hatay’ın güney kıyılarında başlayacak fırtınanın, bölgede 6 ila 8 kuvvetinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Hatay'ın güney kıyılarında doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan, yarın akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, doğuda yarın akşam saatlerinde, batıda cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.




