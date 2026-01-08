Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Hatay'ın güney kıyılarında doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan, yarın akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.