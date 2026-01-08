Yeni Şafak
İstanbul'da fırtına deniz fenerini devirdi

18:228/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kireçburnu'ndaki deniz feneri gece saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle devrildi.
Kireçburnu'ndaki deniz feneri gece saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle devrildi.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle, balıkçıların teknelerini bağlamak için rıhtım olarak kullandığı deniz feneri devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de balıkçıların teknelerini bağlamak için kullandığı deniz feneri devrildi.

Balıkçılar teknelerini bağlıyordu

Olay, sabaha karşı Kireçburnu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçıların teknelerini bağlamak için rıhtım olarak kullandığı deniz feneri, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Rüzgarın etkisiyle devrildi

Balıkçıların teknelerini deniz fenerine bağladığını gören Barış Yıldız, "Olayı ilk gören benim, dün bu saatlerde buraya balıkçı tekneleri yanaştı, ip bağladılar fenere. Tahminimce onların rüzgarla birlikte çekmesi ile altındaki zemin esnekleşti. Rüzgarın da etkisiyle devrildi. Sahil boyunca teknelerini bağlayabilecekleri alanları var ama genellikle buraya bağlamaları sorumsuzluk olmuş diye düşünüyorum, 3-4 gündür şiddetli rüzgar var burada. Böyle sorumsuz harekete kalkışmaları kötü oldu bizim için. Çünkü bu fener Kireçburnu’nun simgesi. Devrilme anını görmedim gece saat 03.00 gibi devrilmiş. Sahil Güvenlik geldi, yaralı yok" şeklinde konuştu.



