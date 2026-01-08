Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'daki fırtınanın etkisi sürüyor

İstanbul'daki fırtınanın etkisi sürüyor

15:188/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Beyoğlu, Şişli ve Güngören'de birçok binanın çatısından parçalar koptu, ağaçlar devrildi, Avcılar D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde aydınlatma direği yan yattı

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etmeye devam ediyor. Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Toros Sokak'ta 2 katlı bir binanın çatısı fırtınanın etkisiyle yerinden koparak sokağa savruldu. Olay sırasında bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, çatının parçaları park halindeki 4 otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.


Aynı mahalledeki Aydın Sokak'ta fırtınanın etkisiyle 4 katlı bir binanın çatısı da yerinden koptu. Çatı parçalarının yola düşmesi sonucu, park halindeki hafif ticari araç zarar gördü. Emekyemez Mahallesi Yüksek Minare Sokak'taki bir binanın çatısındaki izolasyon parçaları rüzgarın şiddetiyle koparak kaldırıma düştü.


Örnektepe Mahallesi Taşlık Sokak'ta ise kökünden sökülen ağacın parçaları iki evin çatısına zarar verdi. Camiikebir Mahallesi'nde yol kenarına önlem amaçlı konulan sac barikatın bir bölümü rüzgarın etkisiyle yola devrildi.

Şişli'de de bir binanın çatısından parçaların koptuğu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Levent'te ise bir inşaatın etrafındaki sac levhalar şiddetli rüzgar yüzünden etrafa savruldu. Kopan parçalar, park halindeki bazı araçların üzerine düştü. Avcılar'da D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde fırtınanın şiddetiyle aydınlatma direği yan yatanken, ulaşım kontrollü sağlandı. Cevizlibağ'da yağış sonrası su birikintisinin oluştuğu metrobüs üst geçidinde vatandaşlar, durağa ulaşabilmekte zorlandı.


Güngören Sanayi Mahallesi'nde de 6 katlı iş yerinin çatısı park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi sonucu araçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.




#fırtına
#İstanbul
#Beyoğlu
#Şişli
#Güngören
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK BAĞKUR en düşük emekli maaşı zamlanacak mı, yeni düzenleme olacak mı?