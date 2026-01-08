Ayasofya'da Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem şiddetli rüzgar nedeniyle düştü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili uzman ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle gerçekleştirileceğini bildirdi.