Ayasofya'da Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem şiddetli rüzgar nedeniyle düştü

Ekipler, minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle gerçekleştirileceğini bildirdi.
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili uzman ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle gerçekleştirileceğini bildirdi.


Açıklamada, cami bahçesinde devrilen ağacın belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacağı da belirtildi.



#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#Mimar Sinan Minaresi
#Rüzgar
