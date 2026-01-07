Yurdun bazı bölgeleri için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu gece saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ve batısı, Çanakkale ve İzmir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı ve Muğla'da, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleriyle Konya'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel olarak akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenen yağışların Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güneyinde gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 1600 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.