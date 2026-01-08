Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Esenler'de fırtınada 4 katlı binanın çatısı uçtu: 2 otomobil hasar gördü

Esenler'de fırtınada 4 katlı binanın çatısı uçtu: 2 otomobil hasar gördü

11:388/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle Esenler’de 4 katlı binanın çatısı uçtu. 2 otomobilde hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen bir kadının çatıdan kopan parçalardan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi’nde meydana geldi. Fırtınaya dayanamayan 4 katlı binanın çatısı yerinden koparak uçtu. Savrulan çatı parçaları, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın çatı parçalarının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Çatıyla beraber yerinden sökülen çanak antenler de fırtınanın etkisiyle kaldırıma savruldu.

 Olayda araçlarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#İstanbul
#Esenler
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tunceli TOKİ kurasına hak kazananlar ile geçersiz başvurular belli oldu mu? TOKİ Tunceli kura katılım listesi sorgulama