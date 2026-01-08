İstanbul'da büyük elektrik kesintileri yaşanacak: BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da 9 Ocak 2026 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerle ilgili “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte kesinti programı...