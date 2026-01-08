İstanbul'da büyük elektrik kesintileri yaşanacak: BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul genelinde 9 Ocak 2026 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, 9 Ocak tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı da açıklandı.
İstanbul’da 9 Ocak 2026 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerle ilgili “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte kesinti programı...