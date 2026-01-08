Yeni Şafak
Topçular-Eskihisar seferini yapan arabalı feribot fırtınada sürüklendi

14:588/01/2026, jeudi
IHA
Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan Negmar'a ait arabalı feribot, fırtınaya yakalandı.Feribot, güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası birçok ilde kuvvetli fırtına etkili oluyor. Topçular-Eskihisar seferini yapan bir arabalı feribot fırtınada sürüklendi.

Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan ve fırtınaya yakalanan Negmar'a ait arabalı feribot Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.

Kurtarılmayı bekliyorlar

Onlarca araç ve yüzlerce yolcu, yaklaşık 2 saattir deniz ortasında kurtarılmayı bekliyor.

Gemi kaptanı tarafından sık sık sakin olunması konusunda uyarıların yapıldığı öğrenildi.

Kaptan, geminin fırtınanın dinmesinin ardından hareket edeceğini duyurdu.

#Topçular-Eskihisar
#feribot
#sefer
#fırtına
