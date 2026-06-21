Uzun Cevdet'in mal varlığı ortaya saçıldı: FETÖ'de hırsız kavgası

ABD'deki New York Kings Yüksek Mahkemesi’nin, FETÖ iltisaklı Brooklyn Amity School’un kredi davasında verdiği karar, FETÖ’de “hırsız” kavgası başlattı. Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, “Sattığınız okulların parasını ne yaptınız?” diyerek Cevdet Türkyolu ve örgüt yönetimini hedef aldı. FETÖ’cü hesaplar, ABD’de mülk zengini olan Türkyolu’nun tapu kayıtlarını paylaştı. Kayıtlar, Türkyolu’nun ABD’de 19 ayrı ev aldığını ortaya koydu.

OKUL DAVASI KARIŞTIRDI

ABD’deki FETÖ ile iltisaklı Brooklyn Amity School, 2011 yılında Bank Asya’dan 15,5 milyon dolarlık kredi almıştı. Beş ayrı parça hâlinde aktarılan krediler, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edilmişti. Ancak hiç borç ödemesi yapmayan okul yönetimi, Bank Asya’nın “siyasi nedenlerle iflas ettiğini öne sürerek” kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savunmuştu. ABD’de yargıya taşınan konu hakkında kararını açıklayan New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, alacağın faizleriyle birlikte tahsil edilmesine karar vermişti. Mahkemenin verdiği bu karar, elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünden bu yana suların durulmadığı FETÖ’de deprem etkisine sebep oldu. Sosyal medyada birbiriyle kapışan örgüt üyeleri, elebaşı Gülen’in ölümünden sonra yönetimi ele alan sözde icra heyetini topa tuttu.

SATTIĞINIZ OKULLARIN PARASINI NE YAPTINIZ?

Örgüt içi ifşalarıyla tanınan Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, bir video çekerek örgütün elebaşlarını hedef aldı. Sosyal medya hesabından video paylaşıp tabana, “Bu adamlar hepinizi sattılar. Hapislerde yattınız. Mal varlığınızı kaybettiniz.” diye seslenen yeğen Gülen, şunları kaydetti: “Tabii sizin mal varlığınıza el konuldukça, Cevdet Türkyolu Amerika’da zenginleşti. Uğradığınız ihanet bu kadar büyük işte. Bu münafık hain adamları yurt dışında gördüğünüz her yerde hesap sorun, yüzlerine tükürün. Başınıza gelen her şeyin ortak sorumluları bu adamlardır. Baltacı’nın milyonlarını hesabına geçirdin. Sattığınız okulların parasıyla neler yaptığınızı bilmek hepimizin hakkı. Bir grup isim, hiçbir şey olmamış gibi aynı düzen, aynı konfor, aynı lüks içinde yaşamaya devam ediyor.” dedi.

15 TEMMUZ’DAN SONRA 8 EV ALMIŞ

Kemal Gülen ve Ahmet Kurucan’ın hâlâ ultra maaşlı görevlerde olduğunu anlatan Ebuseleme Gülen, Barbaros Kocakurt’un ise örgütten hâlâ her ay on binlerce dolar maaş aldığını açıkladı. Sosyal medyadan Ebuseleme Gülen’e destek veren diğer örgüt üyelerinin hedefinde de “Uzun Cevdet” lakaplı Cevdet Türkyolu vardı. Örgüt üyeleri, ABD’de gayrimenkul zengini olduğu, FETÖ’nün paralarını zimmetine geçirdiği iddia edilen Türkyolu’nun tapu kayıtlarını yayımladı. Kayıtlara göre Türkyolu’nun ABD’de 19 gayrimenkulü var. Evlerin 7’si doğrudan Cevdet Türkyolu üzerine kayıtlı. Beş evin tapusunda ise Cevdet Türkyolu ile Fetullah Gülen’in yeğeni olan eşi Mebruke Türkyolu’nun adı bulunuyor. Evlerin 4’ünün kızı Büşra Türkyolu, 2’sinin oğlu Esat Türkyolu, 1’inin ise diğer kızı Hafsa Türkyolu’nun üzerinde olduğu görülüyor. Kayıtlara göre Türkyolu, bu evlerin 8’ini 15 Temmuz darbe girişiminden sonra almış. Kavga bununla da sınırlı kalmıyor. Yurt dışında firari olduğunu beyan eden ve takma isimlerle paylaşımda bulunan hesaplardan da “Bize Bank Asya’ya para yatırın deyip, bizim yatırdığımız paraları yurt dışına kaçırmışlar” diyerek tepki gösterildi.

KARANLIK KURUL DA NASİBİNİ ALDI

FETÖ’nün eğitim yapılanmasının temellerini atan “Karanlık Kurul” üyesi Halit Esendir de tartışmaya dâhil olanlardan biri. Örgüt üyelerinden biri şu mesajla örgütün tepe yönetimini eleştirdi: “Ne güzel koskoca bir hareketi gizlice yönet, ülkelere imamlar tayin et, para trafiğini koordine et, sonra da kimse soru sormasın. Buna cemaat dışı gazeteciler de dâhil. Şeffaflık ve hesap verebilirlik önemli.” Halit Esendir ise bu mesaja, “Hizmetin bütün resmî kuruluşları resmî hesaplarını devletlerine veriyor. Her ülkenin insan kaynakları ve ülke içi kurumların yönetimleri resmen bellidir. Keşke hizmet kurumlarının web sayfaları halka açık olsa, dedikodular bitecektir” cevabını verdi.







