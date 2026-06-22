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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Moğolistan teması: 'FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirdik'

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Moğolistan teması: 'FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirdik'

16:4222/06/2026, Pazartesi
AA
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Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ile Ankara'da bir araya geldi.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından, Nomtoibayar ile İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Moğolistan arasındaki stratejik ortaklığı, ticaret ve yatırım alanlarının yanı sıra afet ve acil durum yönetimi, kamu güvenliği, sınır yönetimi, düzensiz göçle mücadele ve siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşıyacak konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkati çeken Çiftçi, ortak hedeflerinin ticaret hacmini yakın gelecekte 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak olduğunu vurguladı. Çiftçi, "Türkiye'nin yaklaşık 40 yıllık serbest bölge tecrübesini, Moğolistan ile paylaşmaya ve bu alandaki işbirliğimizi güçlendirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ayrıca, FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirerek, terör örgütüyle iltisaklı yapıların faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik beklentilerimizi ifade ettik. Türkiye olarak, Moğolistan ile ilişkilerimizi stratejik ortaklığımıza yakışır şekilde, somut projeler, karşılıklı güven ve ortak fayda temelinde daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve samimi görüşmeleri dolayısıyla Sayın Başbakan Yardımcısına teşekkür ediyor, dost ve kardeş Moğolistan halkına en içten selam ve iyi dileklerimi iletiyorum."



#görüşme
#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar
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