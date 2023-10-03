ÖSYM 7 bin dolayındaki soru yazarının sayısını artırıyor

ÖSYM, sınavda kullanılacak soru sayısını en az 10 katına çıkarmayı hedefliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin son dönem çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
14 aylık süreçte sınavlarla ilgili herhangi bir şaibe veya istenmeyen durumun oluşmadığını belirten Ersoy, sürecin, gayet sağlıklı gittiğini aktardı.
Ersoy, "Bu sürede 62 sınav yaptık. Sınavlara farlı oturumlarda toplam 16 milyon 300 bin aday, tekil başvuru olarak da 8 milyon aday başvuru yaptı. Sınavlarımızda 2 milyonun üzerinde kişi görev aldı" bilgisini paylaştı.
"Soru yazarlarına yönelik çalışma yürütüyoruz"
ÖSYM'nin soru bankasında görev alacak soru yazarı akademisyenlerin sayısını artırmaya çalıştıklarını dile getiren Ersoy, Türkiye'deki tüm öğretim üyelerini, öğretim elemanlarını, öğretmenleri ve özel alan uzmanlarını soru yazımında kullanmak istediklerini söyledi.
"Tüm soru hazırlama süreçlerinde güvenlik tedbirleri had safhada"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarının ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağına" yönelik ifadelerinin anımsatılması üzerine Ersoy, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanımız Tekin, daha önce ÖSYM Yönetim Kurulu'ndaydı, dolayısıyla süreçlerimizi çok iyi bilmektedir. YKS'ye ilişkin sürecimiz, Talim ve Terbiye Kurulundan gelen müfredat ve kazanımlarla başlar. Bakanımız göreve geldikten sonra kendisini ziyaret ederek bundan sonraki YKS süreçlerinin nasıl olacağı konusunda çalıştık.
ÖSYM olarak YKS sürecinde Milli Eğitim Bakanlığında yapılan düzenlemelere uyduklarının altını çizen Ersoy, "Çünkü bizim aday kitlemiz, Milli Eğitim Bakanlığından gelen öğrenciler... Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı, konu işleme ve soru tarzları, kitaplar ve yardımcı kitaplar YKS için önemli. Milli Eğitim Bakanlığı ile tüm süreçlerde işbirliği yapıyoruz. Süreçleri dün olduğu gibi bugün de sağlıklı ve hızlı şekilde yapmak için çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.
ÖSYM'nin 50 yıllık geleneğinin bulunduğuna işaret eden Ersoy, "Mevcut kapasite ve yeteneklerimizi, değişen ve gelişen koşullara hızlı şekilde adapte etme kabiliyetine sahibiz. Sınav yaptığımız kurumlarla işbirliğini çok önemli görüyoruz." diye konuştu.
Ersoy, soru yazarları ile gizlilik anlaşması yaptıklarını dile getirerek, "Tüm soru hazırlama süreçlerinde güvenlik tedbirleri had safhada." dedi.