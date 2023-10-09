Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan (2023-ALES/3) için araştırmalar hız kazandı. Sınava odaklanan adaylar, ALES başvuru detaylarını, ALES için ÖSYM'nin başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Adaylar resmi site üzerinden 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvurusunda bulunacak olan adaylardan başvuru ücreti olarak 260 TL alınacak. Ücret ödeme için son gün 10 Ekim olarak duyuruldu

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvurusunda bulunacak olan adaylardan başvuru ücreti olarak 260 TL alınacak. Ücret ödeme için son gün 10 Ekim olarak duyuruldu.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım’da uygulanacak. Sınav 10.15'te başyacak ve 150 dakika sürecek.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sonuçları, 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.







