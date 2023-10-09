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ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES başvuru ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım’da uygulanacak. ALES sınavına katılacak adayların başvuru yapmaları için bugün son gün. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılacak? ALES bavşrusu ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı...

13:32 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ALES başvuru ekranı

ALES başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan (2023-ALES/3) için araştırmalar hız kazandı. Sınava odaklanan adaylar, ALES başvuru detaylarını, ALES için ÖSYM'nin başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Adaylar resmi site üzerinden 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvurusunda bulunacak olan adaylardan başvuru ücreti olarak 260 TL alınacak. Ücret ödeme için son gün 10 Ekim olarak duyuruldu

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvurusunda bulunacak olan adaylardan başvuru ücreti olarak 260 TL alınacak. Ücret ödeme için son gün 10 Ekim olarak duyuruldu.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım’da uygulanacak. Sınav 10.15'te başyacak ve 150 dakika sürecek.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sonuçları, 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.



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