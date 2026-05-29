Adıyaman'da serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu

19:1529/05/2026, Cuma
AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren iki çocuk boğuldu.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı.

Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı.

Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



