Fırat Nehri’nde su yükseldi: Piknik yapan sekiz kişi mahsur kaldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Fırat Köprüsü altında piknik yapmak isteyen 8 kişi burada eğlendikleri esnada sular yükseldi. Suların yükselmesiyle mahsur kalan kişileri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu da mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.