85 yaşındaki adam 87 yaşındaki komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

12:5518/05/2026, Pazartesi
IHA
Hayatını kaybeden Kılınç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adıyaman’da oğlunun evinden çıktığı sırada 85 yaşındaki komşusu Çelem A.’nın silahlı saldırısına uğrayan 87 yaşındaki Mehmet Ali Kılınç hayatını kaybetti.

Olay, Besni’nin Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, oğlunun evine kahvaltıya giden 87 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Ali Kılınç, kahvaltının ardından evden çıktığı sırada kapı komşusu Çelem A. (85) tarafından pompalı tüfekle pencereden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Ali Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden Mehmet Ali Kılınç’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kılınç’ın, memleketi olan Adıyaman’da Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde defnedileceği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Çelem A.’nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Taraflar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı belirtildi.



