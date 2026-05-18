85 yaşındaki adam 87 yaşındaki komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

Olay, Besni’nin Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, oğlunun evine kahvaltıya giden 87 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Ali Kılınç, kahvaltının ardından evden çıktığı sırada kapı komşusu Çelem A. (85) tarafından pompalı tüfekle pencereden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Ali Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.