Adıyaman'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 15 kişi yaralandı

21:5223/05/2026, Cumartesi
DHA
Adıyaman'da sopalı, taşlı ve baltalı arazi kavgası sonucu 15 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı, taşlı ve baltalı kavgada 15 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, sopa, balta ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı, Kavgada yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



