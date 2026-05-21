Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın’daki eş cinayeti davasında karar: Sanık polise ağırlaştırılmış müebbet

Aydın’daki eş cinayeti davasında karar: Sanık polise ağırlaştırılmış müebbet

21:4721/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Maktulün ailesi kararın ardından adliye önünde bir araya geldi.
Maktulün ailesi kararın ardından adliye önünde bir araya geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i sığındığı çeyiz dükkanında tabancayla öldüren polis memuru Hüseyin Derin, yargılandığı mahkemece "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i (52) sığındığı çeyiz dükkanında tabancayla öldüren polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada,
"kadına ve eşe karşı kasten öldürme"
ve
"tasarlayarak kasten öldürme"
suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin Derin (54) mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Sanık Derin savunmasında, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade ederek,
"Eşimi öldürmeyi düşünmedim. Olay sırasında alkollüydüm. Tabancam görev tabancamdı. Bilincimin dışında gelişen bir olay. Kanun karşısında suç işledim ne ceza verirseniz razıyım."
dedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eylemi önceden planladığına dair somut ve denetlenebilir bir delil bulunmadığını belirterek,
"tasarlayarak öldürme"
suçunun oluşmadığı yönünde görüş bildirdi. Sanığın
"kadına ve eşe karşı kasten öldürme"
suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Derin hakkında
"kadına ve eşe karşı kasten öldürme"
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kararın ardından mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan maktulün kuzeni Meltem Altınel, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Olay

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Hüseyin Derin, 18 Ağustos 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'in Zafer Mahallesi'ndeki iş yerine gitmişti.

Burada çıkan tartışmanın ardından Burcu Derin, aynı sokaktaki çeyiz dükkanına sığınmış, iş yerine giden Hüseyin Derin, tabancayla eşine ateş etmişti.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamış, gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.



#Nazilli
#Cinayet
#
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi, hangi kokuyu, diğerlerine kıyasla daha iyi alır? Kim Milyoner Olmak İster'de çıktı! İşte yanıtı