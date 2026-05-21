Aydın’daki eş cinayeti davasında karar: Sanık polise ağırlaştırılmış müebbet

Aydın’ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i sığındığı çeyiz dükkanında tabancayla öldüren polis memuru Hüseyin Derin, yargılandığı mahkemece "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın ardından mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan maktulün kuzeni Meltem Altınel, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.
Olay
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Hüseyin Derin, 18 Ağustos 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'in Zafer Mahallesi'ndeki iş yerine gitmişti.
Burada çıkan tartışmanın ardından Burcu Derin, aynı sokaktaki çeyiz dükkanına sığınmış, iş yerine giden Hüseyin Derin, tabancayla eşine ateş etmişti.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamış, gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.