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Adıyaman'da sosyal medya hesaplarına siber takip: 14 gözaltı

Adıyaman'da sosyal medya hesaplarına siber takip: 14 gözaltı

23:489/06/2026, Salı
AA
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Adıyaman'da sosyal medyada "silah teşhiri" yapan 14 zanlı gözaltına alındı
Adıyaman'da sosyal medyada "silah teşhiri" yapan 14 zanlı gözaltına alındı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye faaliyetlerinde, silah kullanımıyla ilgili paylaşım yaptığı belirlenen 18 hesap incelemeye alındı. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, silah kullanımıyla ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 sosyal medya hesabı incelendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 6 av tüfeği ve çeşitli ebatlarda 17 fişek ele geçirildi.

Silah ve mühimmata el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.




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