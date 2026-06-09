Antalya'da 5 milyon liralık rüşvet iddiası: SGK İl Müdürü tutuklandı

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtilen şüpheli Murat Akkaş’ın ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Murat Akkaş, Mehmet Tanrıöver ile birlikte bir otele gittiklerini, Tanrıöver’in otel sahibi Uysal T.’nin yanından içi para dolu bir poşetle çıktığını ve birkaç gün sonra kendisine,

“Tekne alacağız, bu parayı çalıştıralım, hesabına yatıralım”