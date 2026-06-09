Antalya'da 5 milyon liralık rüşvet iddiası: SGK İl Müdürü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ile birlikte 2 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Dosyaya giren MASAK raporları ve para transferlerinde rüşvete konu olan tutarın 5 milyon liranın üzerinde olduğu ileri sürüldü.
Antalya SGK İl Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturmasında, dosyaya giren ifade, para transferleri, HTS kayıtları ve mali inceleme raporlarında milyonlarca liralık rüşvet iddiaları yer aldı. Soruşturmanın çıkış noktası eski Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin şikayeti oldu. Boztepe, ifadesinde Antalyaspor’un SGK borçlarının yapılandırılması ve kulübe ‘borcu yoktur’ yazısı verilmesi karşılığında SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver’in kendisinden 1 milyon TL talep ettiğini öne sürdü. Dosyadaki bilgilere göre, paranın 800 bin TL’lik kısmının Konyaaltı’ndaki bir işletmede elden teslim edildiği, kalan 200 bin TL’nin ise şüpheli Murat Akkaş’ın hesabına gönderildiği iddia edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinde söz konusu paranın daha sonra başka hesaplara aktarıldığının tespiti yapıldı.
Soruşturmada 2 milyon TL'lik bağış iddiası
Dosyada müşteki olarak yer alan Hatice Pelin C. A. da SGK’daki bir işlemin çözümü karşılığında kendisinden 2 milyon TL istendiğini ileri sürdü. İfadeye göre bu para, Konyaaltı'ndaki bir kafede, aracı olarak kullanılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Evliya B.’ye teslim edildi. Soruşturma kapsamında bazı şirketler arasındaki para ve çek hareketleri de incelemeye alındı. Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın düzenlediği çek üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin, rüşvet iddialarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
İtirafçı şüpheliden otel iddiaları
3 şüpheli cezaevine gönderildi
Soruşturma kapsamında 19 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Murat Akkaş ve Ramazan Bulut, sevk edildikleri Antalya 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, dosyada Mehmet Tanrıöver’in akrabası olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rıdvan T. hakkında ‘rüşvete aracılık etme’ suçundan adli kontrol kararı verildi.
Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Evliya B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın ele geçirilen dijital materyaller ve müfettiş raporları doğrultusunda genişletilerek devam ettiği öğrenildi.