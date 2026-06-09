Manavgat’ta 'rüşvet' soruşturmasında 2 yeni tutuklama

Manavgat'ta ‘rüşvet’, ‘zimmet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı. Şükrü Sözen hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller doğrultusunda geçen cuma günü belediyenin mevcut muhasebe müdürü Bayram Öksüzoğlu ile eski belediye zabıta müdürü Turgay Ş. ve iş insanı Bekir Özdeş, gözaltına alındı.