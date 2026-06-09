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Manavgat’ta 'rüşvet' soruşturmasında 2 yeni tutuklama

Manavgat’ta 'rüşvet' soruşturmasında 2 yeni tutuklama

16:149/06/2026, Salı
DHA
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Antalya
Antalya

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tutuklanan eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan belediyenin mevcut muhasebe müdürü Bayram Öksüzoğlu ile iş insanı Bekir Özdeş tutuklandı.

Manavgat'ta ‘rüşvet’, ‘zimmet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı. Şükrü Sözen hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller doğrultusunda geçen cuma günü belediyenin mevcut muhasebe müdürü Bayram Öksüzoğlu ile eski belediye zabıta müdürü Turgay Ş. ve iş insanı Bekir Özdeş, gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Bayram Öksüzoğlu ve Bekir Özdeş tutuklanırken, eski zabıta müdürü Turgay Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan bu soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18 oldu.





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