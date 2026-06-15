Bu kez Adıyaman'da görüntülendi: El büyüklüğünde çekirge

"Son zamanlarda dev çekirgenin kaçakçılığına teşebbüs edilmesi, avlanması ya da kaçırılmasına yönelik cezalarla ilgili haberlerden sonra bugün Perre bölgesinde bu sıra dışı çekirgeye rastladım. Boyutu neredeyse bir avuç içi kadardı. Şahsen gördüğüm en büyük çekirgelerden biriydi. Doğal yaşam alanında çektiğim bu fotoğraf, hem detaylarını hem de uzaktan fark edilmesi zor olan güzel renklerini ortaya koyuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları için gerçekten özel bir deneyimdi."