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Bu kez Adıyaman'da görüntülendi: El büyüklüğünde çekirge

Bu kez Adıyaman'da görüntülendi: El büyüklüğünde çekirge

15:4915/06/2026, Pazartesi
DHA
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Perre Antik Kenti'nde fotoğraf çalışmaları yapan Ahmet Şeh Ömer, büyük bir çekirge fark edince fotoğrafladı.
Perre Antik Kenti'nde fotoğraf çalışmaları yapan Ahmet Şeh Ömer, büyük bir çekirge fark edince fotoğrafladı.

Adıyaman’da fotoğraf sanatçısı Ahmet Şeh Ömer, avuç büyüklüğünde çekirgeyi görüntüledi.

YouTube
Gündem / Adıyaman
15 Haziran, Pazartesi

Perre Antik Kenti'nde fotoğraf çalışmaları yapan Ahmet Şeh Ömer, büyük bir çekirge fark edince fotoğrafladı.

Çekirgenin iri yapısı, uzun bacakları, canlı renkleri ile dikkat çekici olduğunu belirten Ahmet Şeh Ömer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

  • "Son zamanlarda dev çekirgenin kaçakçılığına teşebbüs edilmesi, avlanması ya da kaçırılmasına yönelik cezalarla ilgili haberlerden sonra bugün Perre bölgesinde bu sıra dışı çekirgeye rastladım. Boyutu neredeyse bir avuç içi kadardı. Şahsen gördüğüm en büyük çekirgelerden biriydi. Doğal yaşam alanında çektiğim bu fotoğraf, hem detaylarını hem de uzaktan fark edilmesi zor olan güzel renklerini ortaya koyuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları için gerçekten özel bir deneyimdi."
#Ahmet Şeh Ömer
#Adıyaman
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