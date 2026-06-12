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Nemrut Dağı bölgesinde yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan kişilere idari para cezası uygulandı

Nemrut Dağı bölgesinde yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan kişilere idari para cezası uygulandı

10:0112/06/2026, Cuma
AA
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3 yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandı
3 yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da Nemrut Dağı bölgesi kırsalında yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla Nemrut Dağı bölgesi kırsalında çekirge toplayan 3 yabancı uyruklunun, 26 poşet içinde 135 çekirgeyle yakalandığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Biyokaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında toplam 2 milyon 97 bin liralık idari para cezası uygulanmış, yasal süreç başlatılmıştır. Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."



#çekirge
#Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
#Nemrut Dağı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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