İki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var

00:4212/05/2026, Salı
IHA
Silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman merkeze bağlı Bağdere köyü yakınlarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi kurşunlarla, 1 kişi ise darp sonucu yaralanırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bağdere köyü yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa D. ve İsmet Y. kimin ateşlediği belirlenemeyen silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu, Murat S. ise darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise incelemelerde bulunuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



