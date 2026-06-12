Dumanlı ateşten sofralara: Adıyaman’ın asırlık eşsiz lezzeti firik bulgurunun hasadı başladı

Bu özellikleri nedeniyle uzmanlar tarafından özellikle sağlıklı beslenmede ve diyabet hastalarının beslenme programlarında tavsiye edilmektedir. Valilik olarak amacımız, yöremizin bu eşsiz ve sağlıklı ürününün üretimini teşvik etmek, daha geniş alanlarda yetiştirilmesini sağlamak ve ülkemizin dört bir yanında tanıtımına katkı sunmaktır. Çünkü yerel ürünlerimize sahip çıkmak çiftçimizin emeğine, kırsal kalkınmaya ve ilimizin ekonomik geleceğine sahip çıkmak demektir. Alın teriyle toprağı berekete dönüştüren tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyor, bu köklü geleneğin yaşatılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.