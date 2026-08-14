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MEB LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika nereden sorgulanır? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika nereden sorgulanır? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

09:34, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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MEB LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika nereden sorgulanır? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 LGS'de lise yerleştirme sürecinin son aşamalarından biri de tamamlandı. İkinci nakil tercihlerini yapan öğrenciler için artık sonuç bekleyişi başladı. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen, birinci nakilde de tercihini değiştirmek isteyen veya boş kontenjanlardan yararlanmayı hedefleyen öğrenciler, yaptıkları ikinci başvurunun sonucunu öğrenmek için MEB ekranını takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde ikinci nakil sonuçları için bugün işaret edilirken, öğrencilerin en çok merak ettiği konu sonuçların günün hangi saatinde erişime açılacağı oldu. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar erken erişime açılır mı ve nereden sorgulanacak? İşte 2026 LGS ikinci nakil sonuç tarihi ve sonuç ekranı...

LGS'de nakil maratonunun ikinci etabı geride kaldı. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler şimdi hangi liseye yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuç duyurusunu bekliyor. Özellikle ilk yerleştirmede açıkta kalan veya mevcut okulundan farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler açısından ikinci nakil sonuçları büyük önem taşıyor. MEB takviminde yer alan tarih bugün olması nedeniyle gözler sonuç ekranına çevrilirken, açıklamanın sabah saatlerinde mi yoksa gün içinde başka bir saatte mi yapılacağı araştırılıyor. 2026 LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanacak mı? Sonuçlar saat kaçta belli olacak, erken açıklanma ihtimali var mı? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm ayrıntılar...

LGS'de nakil maratonunun ikinci etabı geride kaldı. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler şimdi hangi liseye yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuç duyurusunu bekliyor. Özellikle ilk yerleştirmede açıkta kalan veya mevcut okulundan farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler açısından ikinci nakil sonuçları büyük önem taşıyor. MEB takviminde yer alan tarih bugün olması nedeniyle gözler sonuç ekranına çevrilirken, açıklamanın sabah saatlerinde mi yoksa gün içinde başka bir saatte mi yapılacağı araştırılıyor. 2026 LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanacak mı? Sonuçlar saat kaçta belli olacak, erken açıklanma ihtimali var mı? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm ayrıntılar...

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yayımlanan duyuru ile 2026 LGS 1. nakil sonuçları, 10 Ağustos'ta açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 LGS kapsamında yürütülen yerleştirmeye esas 2. nakil tercih süreci 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Bu takvime göre 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler ve veliler, sonuçların yayımlanmasının ardından yerleştirme bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığı sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek.

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?MEB tarafından yayımlanan duyuru ile 2026 LGS 1. nakil sonuçları, 10 Ağustos'ta açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 LGS kapsamında yürütülen yerleştirmeye esas 2. nakil tercih süreci 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Bu takvime göre 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler ve veliler, sonuçların yayımlanmasının ardından yerleştirme bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığı sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos tarihlerinde il ve ilçe komisyonlarına başvurabilecek. Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül, sonuçların ilanı ise 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçların ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2026 LGS 2.NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI MEB.GOV.TR

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos tarihlerinde il ve ilçe komisyonlarına başvurabilecek. Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül, sonuçların ilanı ise 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçların ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.2026 LGS 2.NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI MEB.GOV.TR

LGS 2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

LGS 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

İl ve ilçe komisyonlarına başvurular: 17-26 Ağustos 2026

Komisyon yerleştirmeleri: 28 Ağustos 2026

Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026

Yatılılık sonuçları: 4 Eylül 2026

LGS 2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026LGS 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026İl ve ilçe komisyonlarına başvurular: 17-26 Ağustos 2026Komisyon yerleştirmeleri: 28 Ağustos 2026Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026Yatılılık sonuçları: 4 Eylül 2026
Başlıklar :lgslgs nakilLGS nakil sonuçları
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