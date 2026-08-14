MEB LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika nereden sorgulanır? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! e-Okul LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

2026 LGS yerleştirme sürecinde öğrenciler için kritik bekleyiş başladı. İlk yerleştirme ve birinci nakil döneminin ardından ikinci kez tercih hakkını kullanan öğrenciler, artık hangi liseye yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuç ekranını takip ediyor. 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan ikinci nakil başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına çevrildi. Özellikle istediği okula geçiş yapmak isteyen veya henüz herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için sonuçlar büyük önem taşıyor. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar saat kaçta belli olacak, erken açıklanma ihtimali var mı? İşte 2026 LGS 2. nakil sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...