Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! e-Okul LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! e-Okul LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

09:26, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! e-Okul LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

2026 LGS yerleştirme sürecinde öğrenciler için kritik bekleyiş başladı. İlk yerleştirme ve birinci nakil döneminin ardından ikinci kez tercih hakkını kullanan öğrenciler, artık hangi liseye yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuç ekranını takip ediyor. 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan ikinci nakil başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına çevrildi. Özellikle istediği okula geçiş yapmak isteyen veya henüz herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için sonuçlar büyük önem taşıyor. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar saat kaçta belli olacak, erken açıklanma ihtimali var mı? İşte 2026 LGS 2. nakil sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

Lise tercihlerinde ikinci şansını değerlendiren öğrenciler için sonuç günü geldi. 2026 LGS kapsamında ikinci nakil tercihlerini tamamlayan adaylar, yaptıkları başvurunun sonucunu öğrenmek için MEB'in duyurusunu bekliyor. İlk yerleştirmede istediği liseye giremeyen, birinci nakil döneminde de aradığı sonucu bulamayan ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrencilerin başvurduğu ikinci nakil süreci böylece tamamlandı. Şimdi ise herkesin gözü yerleştirme bilgilerinin açıklanacağı saatte. LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanacak mı? Sonuçlar saat kaçta erişime açılacak? MEB sonuç ekranı ve e-Okul üzerinden sorgulama nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Lise tercihlerinde ikinci şansını değerlendiren öğrenciler için sonuç günü geldi. 2026 LGS kapsamında ikinci nakil tercihlerini tamamlayan adaylar, yaptıkları başvurunun sonucunu öğrenmek için MEB'in duyurusunu bekliyor. İlk yerleştirmede istediği liseye giremeyen, birinci nakil döneminde de aradığı sonucu bulamayan ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrencilerin başvurduğu ikinci nakil süreci böylece tamamlandı. Şimdi ise herkesin gözü yerleştirme bilgilerinin açıklanacağı saatte. LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanacak mı? Sonuçlar saat kaçta erişime açılacak? MEB sonuç ekranı ve e-Okul üzerinden sorgulama nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri yapılacak.

2026 LGS ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri yapılacak.2026 LGS ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2. nakil sonuçlarının 14 Ağustos 2026 tarihinde saat kaçta açıklanacağına ilişkin kesin bir saat bilgisi paylaşılmadı. Bu nedenle öğrencilerin sonuçların açıklanacağı gün MEB'in resmi internet sitesini ve sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2. nakil sonuçlarının 14 Ağustos 2026 tarihinde saat kaçta açıklanacağına ilişkin kesin bir saat bilgisi paylaşılmadı. Bu nedenle öğrencilerin sonuçların açıklanacağı gün MEB'in resmi internet sitesini ve sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisi görüntülenebilecek. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in sonuç sorgulama ekranına girerek gerekli bilgileri üzerinden yerleştirme durumunu kontrol edebilecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisi görüntülenebilecek. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in sonuç sorgulama ekranına girerek gerekli bilgileri üzerinden yerleştirme durumunu kontrol edebilecek.

LGS'DE OKULA YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

İkinci nakil döneminin sonunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir süreç başlayacak. Bu öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Komisyon tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

LGS'DE OKULA YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?İkinci nakil döneminin sonunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir süreç başlayacak. Bu öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Komisyon tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
Başlıklar :lgsLGS nakil sonuçlarıe Okul
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026