LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! e-Okul LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
2026 LGS yerleştirme sürecinde öğrenciler için kritik bekleyiş başladı. İlk yerleştirme ve birinci nakil döneminin ardından ikinci kez tercih hakkını kullanan öğrenciler, artık hangi liseye yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuç ekranını takip ediyor. 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan ikinci nakil başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına çevrildi. Özellikle istediği okula geçiş yapmak isteyen veya henüz herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için sonuçlar büyük önem taşıyor. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar saat kaçta belli olacak, erken açıklanma ihtimali var mı? İşte 2026 LGS 2. nakil sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...
Lise tercihlerinde ikinci şansını değerlendiren öğrenciler için sonuç günü geldi. 2026 LGS kapsamında ikinci nakil tercihlerini tamamlayan adaylar, yaptıkları başvurunun sonucunu öğrenmek için MEB'in duyurusunu bekliyor. İlk yerleştirmede istediği liseye giremeyen, birinci nakil döneminde de aradığı sonucu bulamayan ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrencilerin başvurduğu ikinci nakil süreci böylece tamamlandı. Şimdi ise herkesin gözü yerleştirme bilgilerinin açıklanacağı saatte. LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanacak mı? Sonuçlar saat kaçta erişime açılacak? MEB sonuç ekranı ve e-Okul üzerinden sorgulama nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri yapılacak.
2026 LGS ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2. nakil sonuçlarının 14 Ağustos 2026 tarihinde saat kaçta açıklanacağına ilişkin kesin bir saat bilgisi paylaşılmadı. Bu nedenle öğrencilerin sonuçların açıklanacağı gün MEB'in resmi internet sitesini ve sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisi görüntülenebilecek. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in sonuç sorgulama ekranına girerek gerekli bilgileri üzerinden yerleştirme durumunu kontrol edebilecek.
LGS'DE OKULA YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
İkinci nakil döneminin sonunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir süreç başlayacak. Bu öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Komisyon tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
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