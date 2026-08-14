LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! e-Okul LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

MEB LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika nereden sorgulanır? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 LGS'de lise yerleştirme sürecinin son aşamalarından biri de tamamlandı. İkinci nakil tercihlerini yapan öğrenciler için artık sonuç bekleyişi başladı. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen, birinci nakilde de tercihini değiştirmek isteyen veya boş kontenjanlardan yararlanmayı hedefleyen öğrenciler, yaptıkları ikinci başvurunun sonucunu öğrenmek için MEB ekranını takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde ikinci nakil sonuçları için bugün işaret edilirken, öğrencilerin en çok merak ettiği konu sonuçların günün hangi saatinde erişime açılacağı oldu. Peki LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar erken erişime açılır mı ve nereden sorgulanacak? İşte 2026 LGS ikinci nakil sonuç tarihi ve sonuç ekranı...