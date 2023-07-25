Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Ramallah'ta meydana verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "BM olmak üzere uluslararası camianın Filistin sorununa güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Filistin davasına desteğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir" ifadelerini kullandı.