Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Ramallah'ta meydana verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Filistin'in Ramallah kentinde bir meydana verildi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetine icabet üzere Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı.
Daha sonra baş başa görüşme gerçekleştiren iki lider kameralar karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.
Açıklamasında Filistin'e verilen süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir kararı da duyurdu. Erdoğan, adının Filistin'in Ramallah kentinde bir meydana verildiğini söyledi.
Söz konusu kararı, "Ramallah'ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum." sözleriyle açıklayan Erdoğan hayırlara vesile olmasını diledi.
Mahmud Abbas da Filistin'e desteğinden ve davaya karşı duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının Ramallah'ın en büyük meydanlarından birine verildiğini ifade ederek Ramallah Belediye Meclisi'nin aldığı kararı arz etti.