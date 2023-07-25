Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gelecek hafta Türkiye'ye geliyor. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın özel daveti ile Türkiye'ye geleceği ve görüşmelerde, karşılıklı ülke ilişkilerinin, bölgedeki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas ile 25 Temmuz'da; Netanyahu ile de 28 Temmuz'da görüşeceği ifade edildi.