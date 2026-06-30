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Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Bağlı kalırsa biz de uyarız

Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Bağlı kalırsa biz de uyarız

12:0630/06/2026, Salı
DHA
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Mesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın karşılıklı yükümlülükler içerdiğini vurguladı. Pezeşkiyan, “ABD tarafı mutabakata bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı
Mesud Pezeşkiyan
, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'ye mutabakat zaptı ve olası tehditler üzerinden mesaj verdi.

"Bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz"

Uzlaşının tek taraflı yürütülemeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan,
“Mutabakat karşılıklı bir meseledir. Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz. Akıl dışı söylemlere ve temelsiz tehditlere karşı yaklaşımımız; karar alma süreçlerinde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, eylem zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuzca savunma yapmaktır”
ifadelerini kullandı.


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