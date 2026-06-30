Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Bağlı kalırsa biz de uyarız

“Mutabakat karşılıklı bir meseledir. Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz. Akıl dışı söylemlere ve temelsiz tehditlere karşı yaklaşımımız; karar alma süreçlerinde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, eylem zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuzca savunma yapmaktır”