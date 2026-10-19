21:48, 19/10/2026, Pazartesi
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ve ailesi ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes ve eşi Lais Moraes, çocuklarıyla birlikte İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Aile fertleriyle birlikte temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolileri hazırlayan Lais Moraes, paketleri sarı-lacivertli kaleci Ederson ile birlikte belirlenen adreslere ulaştırdı.
Dağıtım dağıtımını sosyal medya hesabından paylaştı
Lais Moraes, yardım kolilerinin hazırlanma ve ihtiyaç sahiplerine teslim edilme sürecine dair görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşımda çocukların paketleme sürecine katıldığı ve kolilerin ailelere bizzat teslim edildiği anlar yer aldı. Moraes, paylaştığı videoya "Kalpte saklanacak bir gün; her karşılaşma ve bu anların bize hissettirdiği her şey için" notunu düştü.