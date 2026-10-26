Reçelde standartlar değişiyor: Bakanlık yeni ayar için düğmeye bastı

Ürün adı, ham maddedeki azalan ağırlıklarına göre meyve ya da meyvelerin adları ile desteklenebilecek. Üç veya daha fazla meyveyle üretilen ürünlerde meyvelerin adları yerine "karışık meyve" ya da bunu karşılayan bir ifade kullanılabilecek ve meyve sayısı verilebilecek.