Anasayfa
Hayat
Aktüel
Reçelde standartlar değişiyor: Bakanlık yeni ayar için düğmeye bastı

Reçelde standartlar değişiyor: Bakanlık yeni ayar için düğmeye bastı

08:51, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:58, 26/10/2026, Pazartesi
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Reçelde standartlar değişiyor: Bakanlık yeni ayar için düğmeye bastı

Tarım ve Orman Bakanlığının görüşe açtığı tebliğ taslağına göre, reçel üretiminde kullanılacak meyve oranlarıyla ilgili düzenleme yapılması öngörülürken, bir kilogram reçeldeki meyve oranı 450 gramdan az olmayacak.

Bakanlıkça hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı", kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

Bakanlıkça hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı", kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

Taslaktan yaptığı derlemeye göre, düzenlemeyle söz konusu ürünlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi dikkate alınarak yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılması amaçlandı. Bu kapsamda, tanımlar bölümünde değişiklik yapılırken, turunçgil reçeli hariç, diğer reçeller için "marmelat" teriminin kullanılması uygun bulundu. "Jöle marmelatı" tanımı sadece turunçgil marmelatı için olacak şekilde düzenlendi.

Taslaktan yaptığı derlemeye göre, düzenlemeyle söz konusu ürünlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi dikkate alınarak yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılması amaçlandı. Bu kapsamda, tanımlar bölümünde değişiklik yapılırken, turunçgil reçeli hariç, diğer reçeller için "marmelat" teriminin kullanılması uygun bulundu. "Jöle marmelatı" tanımı sadece turunçgil marmelatı için olacak şekilde düzenlendi.

Marmelatın tanımı, "turunçgil marmelatı" olarak değiştirilerek, geleneksel marmelat tanımı korundu. Toplam şeker içeriğine ilişkin madde ise etiketleme mevzuatıyla düzenlendiğinden kaldırıldı.

Marmelatın tanımı, "turunçgil marmelatı" olarak değiştirilerek, geleneksel marmelat tanımı korundu. Toplam şeker içeriğine ilişkin madde ise etiketleme mevzuatıyla düzenlendiğinden kaldırıldı.

Ürün çeşidine göre meyve miktarı artırılacak

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde reçel için bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı 450 gramdan az olmayacak.

Ürün çeşidine göre meyve miktarı artırılacakTaslağın yürürlüğe girmesi halinde reçel için bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı 450 gramdan az olmayacak.

Kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada meyve miktarı 250 gramdan 350 grama, zencefilde 150 gramdan 180 grama, kaju elmalarında 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilecek.

Kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada meyve miktarı 250 gramdan 350 grama, zencefilde 150 gramdan 180 grama, kaju elmalarında 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilecek.

Ekstra reçelde ise kilogram başına kullanılacak meyve püresi miktarı 500 gramdan az olmayacak.


Geleneksel marmelat üretiminde kullanılan püre miktarı en az 450 gram, tatlandırılmış kestane püresinde kestane miktarı ise en az 380 gram olacak.

Ekstra reçelde ise kilogram başına kullanılacak meyve püresi miktarı 500 gramdan az olmayacak.Geleneksel marmelat üretiminde kullanılan püre miktarı en az 450 gram, tatlandırılmış kestane püresinde kestane miktarı ise en az 380 gram olacak.

Üreticilere 2027'nin sonuna kadar süre verildi

Tüketicilere ürünlerdeki etiketlerle meyve oranları konusunda bilgi verilecek. Buna göre, ürünün ne kadar meyveyle hazırlandığına ilişkin bilginin ürün adı ile aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek şekilde etikette yer alması zorunlu olacak. Turunçgil marmeladında da turunçgil meyvesinin adı belirtilerek ürün adı yazılabilecek.

Üreticilere 2027'nin sonuna kadar süre verildiTüketicilere ürünlerdeki etiketlerle meyve oranları konusunda bilgi verilecek. Buna göre, ürünün ne kadar meyveyle hazırlandığına ilişkin bilginin ürün adı ile aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek şekilde etikette yer alması zorunlu olacak. Turunçgil marmeladında da turunçgil meyvesinin adı belirtilerek ürün adı yazılabilecek.

Ürün adı, ham maddedeki azalan ağırlıklarına göre meyve ya da meyvelerin adları ile desteklenebilecek. Üç veya daha fazla meyveyle üretilen ürünlerde meyvelerin adları yerine "karışık meyve" ya da bunu karşılayan bir ifade kullanılabilecek ve meyve sayısı verilebilecek.

Ürün adı, ham maddedeki azalan ağırlıklarına göre meyve ya da meyvelerin adları ile desteklenebilecek. Üç veya daha fazla meyveyle üretilen ürünlerde meyvelerin adları yerine "karışık meyve" ya da bunu karşılayan bir ifade kullanılabilecek ve meyve sayısı verilebilecek.

Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanındı.

Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanındı.
Başlıklar :Tarım ve Orman BakanlığıReçelŞeker
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026