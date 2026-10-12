Cinayeti önce yapay zekaya sormuş: Sakarya'daki akran dehşetinde yeni detaylar

Olay, 24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki Murat İmrağ, 20 yaşındaki ablası N. İmrağ’ın doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşları Y.D.S. (16) ve Y.S. (16) isimli kardeşlerin dedelerine ait eve gitti. Burada evde bulunan ruhsatlı tabancayla 60-70 santimetre mesafeden başından vurulan 14 yaşındaki Murat İmrağ, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Y.D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadesinde olayın intihar olduğunu belirten Y.D.S., sonradan ifadesini değiştirerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ancak bir kaza olduğunu belirtti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sanığın dijital materyallerinde inceleme yaptı. Yapılan dijital ve teknik incelemelerde cinayet şüphesiyle tutuklu yargılanan Y.D.S.’nin olaydan birkaç gün önce bir yapay zeka uygulamasında "Birini öldürsem ne kadar ceza alırım", "Müebbet hapis ne kadar" gibi sorular sorduğu tespit edildi.

"Durumu kazaya çevirmeye çalıştılar"

14 yaşında cinayete kurban giden oğlu hakkında konuşan acılı anne Yeliz İmrağ, "Olay olduğu gün, oğlumun intihar etti haberlerini yaydılar. Ben bu haberi ilk duyduğum andan itibaren inanmadım çünkü benim oğlumun böyle bir karakteri ve yapısı yok. Ben gayet düzgün bir çocuk yetiştirdi. Herkes büyüttüğü çocuğu tanır ben 14 yıl emek verdim. Hiçbir şey gizli kalmaz hepsi ortaya çıktı, suçunu itiraf etti. Silah, intihar eden birinin yanında olur, katil silahı çekmeceye saklamış. Durumu kazaya çevirmeye çalıştılar, kaza olmadığı da elimizdeki raporlarla tespit edildi. Bir grup çetelerle yazışmalar... Benim oğlum namaz kılıyor, dini yönlerini öne sürmüşlerdi. Allah’a nasıl küfür ettiği, ’insan nasıl öldürürüm’, ’pompalıyla öldürsem ne kadar ceza alırım’ gibi yapay zekaya sorulmuş sorular var. Babası demişti, ’Benim oğlum silahla haşır neşir değildir.’ Elimizde oğlunun bir yıldır silahlarla haşır neşir olduğuna dair resmi raporlar var. Katilin telefonu olaydan yaklaşık 6 saat sonra alınıyor ve telefonunda resimler silinmiş vaziyette. Şimdi bunlara babası M.S. cevap vermeli. Oğlunun silahlarla fotoğrafları var. Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım, asla susmayacağım" dedi.

"Ben bunları okurken kanım dondu"

Konuşmasının devamında anne İmrağ, "Birçok silah markalarıyla ilgili, birçok kişiyi öldürmekle alakalı araştırmalar yapılmış. Bunun içinde annesi, babası, kız kardeşi de var. Belki bu, bunlarla bir okul basacaktı, toplu bir katliam yapacaktı bilemiyoruz. Yapay zeka üzerinden bu kadar vahşice şeyler, ben bunları okurken kanım dondu. 16-17 yaşında bir çocuk deniliyor bu çocuk değil, şeytan. Çocuk denilen katil, benim oğlumu öldürüyor, 5-10 dakika içinde kendini, barut izlerini temizliyor. Ne kadar profesyonelce benim oğlumu öldürdüğünü, planladığını gösteren ön rapordur bence bu. Yine yapay zeka üzerinden yaptığı araştırmalar, ’annemi döven birini öldürürsem ne kadar ceza alırım’, ’müebbet cezası ne kadar’, ’müebbet kimlere verilir’ gibi araştırmalar yapılmış. İddianame için son bir rapor kaldı onu bekliyoruz. Mahkeme süreci belli değil tabi benim için artık bir önemi yok 100 yıl da yatsa önemsiz ama en ağır cezayı almasını istiyorum. Babası, ’benim oğlum silahlarla haşır neşir değil’ demişti, şimdi çıksın katil oğlunu aklasın" diye konuştu.

"Bir grup çeteler tarafından ölüm tehditleri aldık"

Olay sonrası çeteler tarafından tehdit aldığını belirten anne İmrağ, "Bir grup çeteler tarafından ölüm tehditleri aldık, oğlumun mezarını dağıtmakla, parçalamakla ilgili mesajlar aldık. Kimse benim oğluma zarar veremez. Bir kere zarar verdiler benim oğluma bir dahası yok" şeklinde konuştu.

"Çocuk tamamen bir suç makinesi, kendince bir araştırmaya girmiş"

Raporları değerlendiren baba Özkan İmrağ ise, "Son çıkan raporla alakalı benim düşünceme göre çocuk, yaptığı araştırmalarla suça meyilli, bir suç işlemek istiyormuş. Artık bu ya bir okul baskını olabilirdi ya da başkası olabilirdi. Aile, ’dostuz’ diyor ama sen çocuğunun katil olduğunu biliyorsun madem dostsak sen neden katili bile bile savunuyorsun. Burada ihmalkarlıklar çok bu silah sadece bir kere ele alınmamış, İstanbul’a kadar gelinmiş ve iki yıldır bununla dolaşıyor. Çocuk tamamen bir suç makinesi, kendince bir araştırmaya girmiş" ifadelerini kullandı.

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