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Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü: Yargıtay cezasını onadı

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü: Yargıtay cezasını onadı

16:04, 13/10/2026, Salı
AA
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Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü: Yargıtay cezasını onadı
Erdal Sözer'in olay öncesinde internet üzerinden "Bir kişi nasıl itilir?" ve "Bir kişi nasıl atılır?" şeklinde aramalar yaptığı belirlenmişti.

Yalova'da, eşi Semiha Sözer’i (33) kayalıklardan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Erdal Sözer (43) hakkındaki hüküm, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Sanığın iyi hal indirimi talebi de reddedilirken, karara “kadına karşı” ibaresi eklendi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 2023 yılında karısını kayalıklardan iterek öldüren tutuklu sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Tutuklu sanık Erdal Sözer hakkında, Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde, 24 Ocak 2023'te "kayalıklardan düştü" dediği eşi Semiha Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığın cezasını onayan daire, yerel mahkemenin kararını "kadına karşı" ibaresini de içerecek şekilde düzelterek onadı.

Kararda sanığın iyi hal indirimi talepleri de kabul edilmedi.

Semiha Sözer, 24 Ocak 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ballıkaya mevkisinde, fotoğraf çekme bahanesiyle götürüldüğü yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirmiş, dijital incelemelerde ise Erdal Sözer'in olay öncesinde internet üzerinden "Bir kişi nasıl itilir?" ve "Bir kişi nasıl atılır?" şeklinde aramalar yaptığı belirlenmişti.

Çelişkili ifadeleri üzerine olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra cinayet şüphesiyle tutuklanan Erdal Sözer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Erdal Sözer, geçen yıl "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.


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Başlıklar :müebbetSemiha SözerYalova
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