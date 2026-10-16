'Kız öğrenci yurdu karşındayız' diye reklam yapıyordu: Kafe mühürlendi
Başakşehir'de faaliyet gösteren zincir bir kahve markasının şubesi, sosyal medya hesabından paylaştığı "Kız öğrenci yurdu karşısındayız" ifadesinin yer aldığı reklam videosu nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine harekete geçen Başakşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu işletmeyi mühürleyerek faaliyetine son verdi.
İstanbul Başakşehir’de bulunan bir zincir kahve zincirinin şubesi, sosyal medya platformlarında yayınladığı reklam videosunda "Kız öğrenci yurdu karşısındayız" söylemini kullandı. Öğrencileri ve mekanı bu ifadelerle öne çıkararak müşteri çekmeye çalışan reklam paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ve ilçe sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaştı.
Gelen yoğun tepkiler ve şikayetler üzerine Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri anında harekete geçti. Kafeye giden ekipler, toplum ahlakına ve kamu vicdanına aykırı bulunan paylaşım nedeniyle söz konusu işletmeyi mühürleyerek geçici süreyle faaliyetten menetti.