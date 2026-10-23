İstanbul'da R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
16:33, 23/10/2026, Cuma
DHA
İstanbul'da, İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) +E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İstanbul'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı gerçekleştirildi.
R4 mekanizması, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde kalıcı istikrarı desteklemek ve bölgesel meselelerde diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.
R4 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Bakan Fidan ev sahipliğinde İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı da başladı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.