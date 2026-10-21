Mekke Anlaşması Meclis'te.

Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve savunma alanındaki iş birliklerine yeni bir boyut kazandıran Mekke İttifakı’nda yasal süreç TBMM’ye taşındı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Anlaşması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e gönderildi. Anlaşmanın TBMM’deki işlemlerinin tamamlanması ve gerekli onay sürecinden geçmesiyle birlikte Türkiye açısından yasal aşamada önemli bir adım atılmış olacak.

TBMM’deki yasal sürecin ilerlemesiyle Mekke İttifakı’nın Türkiye ayağında da önemli bir eşik aşılmış olacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yurt dışı programının ardından metni imzalayarak TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’na göndermesi bekleniyor. Burada kanun teklifi formatına dönüştürülecek anlaşma, görüşülmek üzere TBMM Dışişleri Komisyonu’na sevk edilecek. Komisyon aşamasının ardından Genel Kurul’a gelecek.

ANLAŞMANIN MADDELERİ NELER?

Anlaşmada imzası olan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Çekirdek Taraflar” olarak tanımlandı. İşte anlaşmanın maddeleri:

1- Üç ülke, birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve sınırlarını korumak için iş birliği yapacak.

2- Ülkelerden birine dış kaynaklı silahlı saldırı yapılması halinde diğer taraflar destek sağlayacak.

3- Üç ülke, savunma ve güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yürütecek.

4- Güvenlik tehditleri birlikte değerlendirilecek.

5-Terörle mücadele edilecek.

6- Ortak tatbikatlar yapılacak.

7- Savunma sanayiinde ortak üretim yapılacak. Uzman personel yetiştirilmesi desteklenecek.

8- Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının yer alacağı ortak komite oluşturulacak. Komite yılda iki kez toplanacak. Suudi Arabistan’da daimi sekretarya kurulacak. İlk genel sekreter Pakistan vatandaşı olacak.

9- İstihbarat paylaşılacak.

10- Askeri malzeme desteği sağlanacak.

11- Hukuki düzenlemeler yapılabilecek.

12- Taraflar arasında daha önce imzalanan eski anlaşmalar geçerliliğini koruyacak.

13- Anlaşma kapsamında paylaşılan gizli bilgiler, taraf olmayan ülkelerle, şirketlerle veya kişilerle paylaşılmayacak.

14- Taraf ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar görüşmelerle çözülecek.

15- Anlaşmada değişiklik yapılabilmesi için üç çekirdek tarafın uzlaşması gerekecek.

16- Anlaşma, üç ülkenin kendi onay süreçlerini tamamlamasının ve son onay belgesinin sekretaryaya teslim edilmesinin ardından yürürlüğe girecek.

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