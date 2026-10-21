Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Mekke Anlaşması Meclis’te

Mekke Anlaşması Meclis’te

Uğur Duyan, Nur Banu Aras
04:00, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:22, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mekke Anlaşması Meclis’te
Mekke Anlaşması Meclis'te.

Mekke Anlaşması’nda yasal süreç başladı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmayı öngören anlaşma Meclis’e gönderildi. 16 maddelik anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak. Üç ülke birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için iş birliği yapacak. Anlaşmanın detaylarında terörle ortak mücadele, tatbikatlar, savunma sanayii üretimi ve istihbarat paylaşımı da var.

Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve savunma alanındaki iş birliklerine yeni bir boyut kazandıran Mekke İttifakı’nda yasal süreç TBMM’ye taşındı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Anlaşması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e gönderildi. Anlaşmanın TBMM’deki işlemlerinin tamamlanması ve gerekli onay sürecinden geçmesiyle birlikte Türkiye açısından yasal aşamada önemli bir adım atılmış olacak.

TBMM’deki yasal sürecin ilerlemesiyle Mekke İttifakı’nın Türkiye ayağında da önemli bir eşik aşılmış olacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yurt dışı programının ardından metni imzalayarak TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’na göndermesi bekleniyor. Burada kanun teklifi formatına dönüştürülecek anlaşma, görüşülmek üzere TBMM Dışişleri Komisyonu’na sevk edilecek. Komisyon aşamasının ardından Genel Kurul’a gelecek.

ANLAŞMANIN MADDELERİ NELER?

Anlaşmada imzası olan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Çekirdek Taraflar” olarak tanımlandı. İşte anlaşmanın maddeleri:

1- Üç ülke, birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve sınırlarını korumak için iş birliği yapacak.

2- Ülkelerden birine dış kaynaklı silahlı saldırı yapılması halinde diğer taraflar destek sağlayacak.

3- Üç ülke, savunma ve güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yürütecek.

4- Güvenlik tehditleri birlikte değerlendirilecek.

5-Terörle mücadele edilecek.

6- Ortak tatbikatlar yapılacak.

7- Savunma sanayiinde ortak üretim yapılacak. Uzman personel yetiştirilmesi desteklenecek.

8- Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının yer alacağı ortak komite oluşturulacak. Komite yılda iki kez toplanacak. Suudi Arabistan’da daimi sekretarya kurulacak. İlk genel sekreter Pakistan vatandaşı olacak.

9- İstihbarat paylaşılacak.

10- Askeri malzeme desteği sağlanacak.

11- Hukuki düzenlemeler yapılabilecek.

12- Taraflar arasında daha önce imzalanan eski anlaşmalar geçerliliğini koruyacak.

13- Anlaşma kapsamında paylaşılan gizli bilgiler, taraf olmayan ülkelerle, şirketlerle veya kişilerle paylaşılmayacak.

14- Taraf ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar görüşmelerle çözülecek.

15- Anlaşmada değişiklik yapılabilmesi için üç çekirdek tarafın uzlaşması gerekecek.

16- Anlaşma, üç ülkenin kendi onay süreçlerini tamamlamasının ve son onay belgesinin sekretaryaya teslim edilmesinin ardından yürürlüğe girecek.


Duran’dan üç ülkenin savunma ortaklığı için dikkat çeken mesaj: Bölgesel güvenlikte yeni aşama
Gündem
Duran’dan üç ülkenin savunma ortaklığı için dikkat çeken mesaj: Bölgesel güvenlikte yeni aşama

Başlıklar :Mekke Anlaşmasıtbmmpolitika
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026