Ankara merkezli operasyon: Terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına ağır darbe
Ankara merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, terör örgütü DEAŞ’a finansal kaynak sağlayan şebekeye büyük darbe indirildi. Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin ilettiği istihbarat doğrultusunda harekete geçen Emniyet güçleri, Suriye’deki kamplarda tutulan örgüt mensuplarını fonlamak için toplanan paraların izini sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
TELEGRAM ÜZERİNDEN BAĞIŞ AĞI
Soruşturma detaylarına göre, Almanca konuşulan ülkeler hedef alınarak yürütülen finansman faaliyetinin merkezinde Telegram kanalları yer alıyor. Suriye’nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG denetimindeki kamplarda tutulan DEAŞ’lıları kaçırmak veya örgüte mali destek sağlamak amacıyla toplanan paraların, yine Suriye’den yönetilen dijital kanallar vasıtasıyla aktarıldığı belirlendi.
MASAK VE HTS KAYITLARI ELE VERDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddialar üzerine derinlemesine analiz başlattı. MASAK verileri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüpheli para hareketleri gerçekleştirdiği tespit edilen 16 isim tek tek belirlendi. Kimliği deşifre edilen zanlılardan ikisinin Suriye, birinin ise Özbekistan uyruklu olduğu ortaya çıkarıldı. Ankara merkezli birden fazla ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda adresi tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında işlem başlatılan zanlılara yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.