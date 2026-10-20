DEAŞ'ın finans ağına operasyon: Almanya'dan toplanan bağışlar Suriye'ye aktarılmış

Ankara Emniyetince, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik soruşturma başlattı. Almanya Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye iletilen bilgiler üzerine harekete geçildi. Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda tutulan DEAŞ üyelerinin serbest bırakılması için Avrupa'da bağış toplandığı belirlendi. Toplanan paraların Türkiye üzerinden Suriye'ye aktarıldığı tespit edildi.

Almanya Büyükelçiliği'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na ilettiği bilgilere göre, Almanca konuşulan ülkelerde DEAŞ için koordineli bağış kampanyaları düzenlendi. Bağışlar, çoğunlukla Suriye'den yönetilen Telegram kanalları üzerinden toplandı. Paraların, PKK bağlatılı KCK-PYD-YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ üyelerinin serbest bırakılması ve örgüte mali destek sağlanması amacıyla kullanıldığı bildirildi. Almanya ve Türkiye'de yaşayan Türk ve yabancı uyruklu kişilerin para transferlerinde rol aldığı belirlendi.