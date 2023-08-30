Bakan Fidan ile Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala arasında Ankara'da kritik görüşme

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara’da ağırladı.
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara’da ağırladı." ifadelerine yer verildi.
Fidan ayrıca, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus Dışişeri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında bir araya geleceğini duyurdu.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.