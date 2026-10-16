TBB Başkanvekilliğine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi

"Belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin teveccühüyle ve büyük bir onurla yapacağım TBB Başkanvekilliği görevi için hepinize çok teşekkür ediyorum. TBB Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e vekalet etmek üzere bu göreve seçilmiş bulunuyorum. Kendisinin özgürlüğüne hızlıca kavuşup bu görevi ona teslim edinceye kadar belediyelerimiz için sizler için hiçbir ayrım yapmadan, eşit ve adil bir şekilde bu görevi yürüteceğime söz veriyorum."