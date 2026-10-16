TBB Başkanvekilliğine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi.
TBB Meclisi, "resmi belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırmak", "örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, başkanvekilliği seçimi için bir otelde toplandı.
Önergelerin okunmasının ardından TBB Başkanvekilliği seçimi için oylamaya geçildi. Gizli oylama usulüyle yapılan seçimde, TBB üyeleri kurulan 15 sandıkta oylarını kullandı.
İlk turda Ünlüce 409, Büyükakın 369 oy aldı. Adayların, seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle ikinci tur oylamasına geçildi.
İkinci turda sandıktan Ünlüce'ye 403, Büyükakın'a 385 oy çıktı. Üçüncü turda ise Ünlüce'ye 406, Büyükakın'a 363 oy verildi.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine en çok oy alan adayın seçileceği dördüncü tura geçildi.
Ünlüce'den teşekkür konuşması
Ayşe Ünlüce, oylama sonrası yaptığı konuşmada, şunları söyledi: