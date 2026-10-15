Belediyeler Birliği’nde seçim dengeleri

Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanmasının ardından boşalan başkan vekilliği için bugün sandık kurulacak. Seçimde yaklaşık 2,5 yıldır muhalefetin yönetiminde bulunan birliğin yeni başkan vekili belirlenecek. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve Parti Meclisi gündemine ilişkin açıklamasında, başkan vekilliği seçiminde Yeni Parti’nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi destekleyeceklerini açıkladı. CHP’nin desteğiyle Ünlüce’nin seçimdeki şansı artarken, iki parti arasındaki siyasi ayrışmanın yerel yönetimler düzeyindeki etkileri de merak konusu oldu. Seçimde DEM Parti’nin tutumu ve Cumhur İttifakı’nın oylarını ne ölçüde konsolide edeceği de sonucu belirleyecek etkenler arasında.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN 361 ÜYESİ VAR

TBB Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. AK Parti ve MHP’nin desteklediği Büyükakın, iki partinin toplam 361 üyelik gücünü sandığa yansıtmayı hedefliyor. Birlik Meclisi’nde AK Parti’nin 304, MHP’nin 57 üyesi bulunuyor. Bu sayı, toplam 864 üyeli meclisin yaklaşık yüzde 41,8’ine karşılık geliyor. Dağılımda CHP 261 üyeyle ikinci, Yeni Parti ise 131 üyeyle üçüncü sırada bulunuyor. CHP ve Yeni Parti’nin aynı adayı destekleyerek 392 üyeye ulaşan temsil gücü, seçimde önemli bir avantaj oluşturuyor.

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