Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya devlet bakanlığı görevi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, “Bugün Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme daha yaşanmış, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmiştir” dedi.

"Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacak"

AK Parti’li Zorlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme daha yaşanmış, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmiştir. Bu süreçte mevcut Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgemizde barış, refah ve huzur esaslı politikalara yön verirken, gönül coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumluluğu geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Devlet Bakanlığını üstlenen Sayın Mehmet Seman Ağa'yı kutluyor; başta Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye-Irak dostluğu ve bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

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