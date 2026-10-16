Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya devlet bakanlığı görevi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa’nın Irak’ta gerçekleştirilen kabine değişikliğiyle devlet bakanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Zorlu, mevcut Kerkük Valiliği görev süresinin de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacağını belirterek atamanın Türkiye-Irak ilişkileri açısından önemine dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, “Bugün Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme daha yaşanmış, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmiştir” dedi.
"Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacak"
"Bugün Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme daha yaşanmış, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmiştir. Bu süreçte mevcut Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgemizde barış, refah ve huzur esaslı politikalara yön verirken, gönül coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumluluğu geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Devlet Bakanlığını üstlenen Sayın Mehmet Seman Ağa'yı kutluyor; başta Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye-Irak dostluğu ve bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."